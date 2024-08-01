В 1-м сезоне шоу «Она такая классная» парень по имени Артем из Екатеринбурга приглашает в гости соседа-аутиста Леню. Восемнадцатилетний юноша видит у приятеля порновидео с актрисой Алексой Люкс и не может отвести от девушки глаз. Леня заявляет, что собирается отправиться в Питер и найти Алексу. Артем со своим приятелем Егором по случайному стечению обстоятельств отправляются вместе с Леней, несмотря на то что цели путешествия у всех попутчиков разные. В этой поездке все, что может пойти не так, пойдет не так. Здесь произойдет первая любовь, первая ответственность и первые непростые жизненные уроки.