Ona takaya klassnaya season 1 watch online

Ona takaya klassnaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ona takaya klassnaya Seasons Season 1

Ona takaya klassnaya 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 36 minutes
"Ona takaya klassnaya" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Она такая классная» парень по имени Артем из Екатеринбурга приглашает в гости соседа-аутиста Леню. Восемнадцатилетний юноша видит у приятеля порновидео с актрисой Алексой Люкс и не может отвести от девушки глаз. Леня заявляет, что собирается отправиться в Питер и найти Алексу. Артем со своим приятелем Егором по случайному стечению обстоятельств отправляются вместе с Леней, несмотря на то что цели путешествия у всех попутчиков разные. В этой поездке все, что может пойти не так, пойдет не так.  Здесь произойдет первая любовь, первая ответственность и первые непростые жизненные уроки.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
6.7 IMDb
"Ona takaya klassnaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 August 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 August 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 August 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 August 2024
TV series release schedule
