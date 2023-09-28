В 1-м сезоне сериала «На реке» Светлана долгое время работает в клинике реабилитологом. Ее жизнь можно назвать сложившейся. Все меняет роковая случайность. Женщина нечаянно своими глазами видит сцену кровавой расправы над ее другом Денисом. Ужас увиденного плохо отразился на ее памяти. Света понимает, что теперь ей угрожает опасность, и уезжает из города. Она не знает, что за ней уже установлена слежка. Влиятельные люди похищают Светлану, чтобы обезопасить себя от ее свидетельских показаний. Но в этот раз удача была на стороне Светы. В ее жизни появился мужчина, который готов помочь.