Na reke 2023, season 1

Na reke season 1 poster
Na reke

Na reke 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Na reke" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «На реке» Светлана долгое время работает в клинике реабилитологом. Ее жизнь можно назвать сложившейся. Все меняет роковая случайность. Женщина нечаянно своими глазами видит сцену кровавой расправы над ее другом Денисом. Ужас увиденного плохо отразился на ее памяти. Света понимает, что теперь ей угрожает опасность, и уезжает из города. Она не знает, что за ней уже установлена слежка. Влиятельные люди похищают Светлану, чтобы обезопасить себя от ее свидетельских показаний. Но в этот раз удача была на стороне Светы. В ее жизни появился мужчина, который готов помочь.

"Na reke" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
TV series release schedule
