В 1-м сезоне сериала «Бессонница» главной героиней этой истории оказывается 39-летняя Эмма Аверилл, которая боится повторить судьбу своей матери. В возрасте сорока лет у ее матери был сильнейший психотический срыв, она напрочь лишилась сна, а потом и рассудка. Эмме исполняется 40 лет, и она действительно начинает вести себя в точности, как ее родительница. На протяжении четырнадцати дней Аверилл не может уснуть. При этом героиня начинает думать, что здесь могут действовать и другие силы. Ей предстоит справиться со множеством психологических проблем, чтобы докопаться до истины и вновь обрести гармонию с собственной душой.