Insomnia 2024, season 1

Season premiere 23 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Бессонница» главной героиней этой истории оказывается 39-летняя Эмма Аверилл, которая боится повторить судьбу своей матери. В возрасте сорока лет у ее матери был сильнейший психотический срыв, она напрочь лишилась сна, а потом и рассудка. Эмме исполняется 40 лет, и она действительно начинает вести себя в точности, как ее родительница. На протяжении четырнадцати дней Аверилл не может уснуть. При этом героиня начинает думать, что здесь могут действовать и другие силы. Ей предстоит справиться со множеством психологических проблем, чтобы докопаться до истины и вновь обрести гармонию с собственной душой.

0.0
6.2 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 May 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 May 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 May 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 June 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 June 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 June 2024
