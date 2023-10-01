В 1-м сезоне сериала «Точка кипения» преданная су-шеф Карли привыкла во всем поддерживать своего босса Энди. Но в конце концов девушка понимает, что бесконечные одолжения, манипуляции, «понимание» по-человечески не прокормят, а остановят в профессиональном развитии, дадут о себе знать в очередной виток кризиса. Примерно через полгода после того, как ее босс Энди Джонс перенес инфаркт, повар Карли приняла решение открыть ресторан в Далстоне под названием «Точка кипения». Она привлекает к работе свою прежнюю команду. Им предстоит пройти немало испытаний на пути к успеху в ресторанном бизнесе.