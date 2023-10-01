Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Boiling Point 2023, season 1

Boiling Point season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Boiling Point Seasons Season 1

Boiling Point 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Boiling Point" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Точка кипения» преданная су-шеф Карли привыкла во всем поддерживать своего босса Энди. Но в конце концов девушка понимает, что бесконечные одолжения, манипуляции, «понимание» по-человечески не прокормят, а остановят в профессиональном развитии, дадут о себе знать в очередной виток кризиса. Примерно через полгода после того, как ее босс Энди Джонс перенес инфаркт, повар Карли приняла решение открыть ресторан в Далстоне под названием «Точка кипения». Она привлекает к работе свою прежнюю команду. Им предстоит пройти немало испытаний на пути к успеху в ресторанном бизнесе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
Boiling Point List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
1 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more