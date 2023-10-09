Menu
Galya, u nas otmena season 1 watch online

Galya, u nas otmena season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Galya, u nas otmena Seasons Season 1

Galya, u nas otmena 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 9 hours 6 minutes
"Galya, u nas otmena" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Галя, у нас отмена» главным героем этой истории оказывается авантюрист, известный как бармен Фил. Когда он узнает номер лотерейной бутылки от директора гипермаркета, то сразу претендует на главный приз — автомобиль. Когда та самая бутылка скользит из рук Фила, новым коллегам раскрывается вся неприглядная правда об авантюристе. Теперь Фил должен возместить ущерб за причиненный вред. Молодому авантюристу Филу приходится поближе познакомиться с заместителем директора в лице стервозной дамы, а также заведующей складом, грузчиком и другими сотрудниками гипермаркета.

Series rating

0.0
6 votes
5.2 IMDb
"Galya, u nas otmena" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 October 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 October 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 October 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 October 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
19 October 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 October 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 October 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
25 October 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
26 October 2023
Серия 18
Season 1 Episode 18
30 October 2023
Серия 19
Season 1 Episode 19
31 October 2023
Серия 20
Season 1 Episode 20
1 November 2023
Серия 21
Season 1 Episode 21
2 November 2023
TV series release schedule
