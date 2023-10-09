В 1-м сезоне сериала «Галя, у нас отмена» главным героем этой истории оказывается авантюрист, известный как бармен Фил. Когда он узнает номер лотерейной бутылки от директора гипермаркета, то сразу претендует на главный приз — автомобиль. Когда та самая бутылка скользит из рук Фила, новым коллегам раскрывается вся неприглядная правда об авантюристе. Теперь Фил должен возместить ущерб за причиненный вред. Молодому авантюристу Филу приходится поближе познакомиться с заместителем директора в лице стервозной дамы, а также заведующей складом, грузчиком и другими сотрудниками гипермаркета.