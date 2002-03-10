Menu
Azazel 2002, season 1

Azazel season 1 poster
Azazel 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2002
Production year 2002
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Azazel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Азазель» в центре событий оказывается чиновник 14-го класса Эраст Петрович Фандорин. Этот хорошо образованный, но не богатый и не влиятельный молодой человек служит письмоводителем в Сыскном отделении. Его восхищает работа сыщиков, и он мечтает официально стать одним из них. Однажды такая возможность ему подворачивается. Скромный студент накладывает на себя руки из-за долгов – во всяком случае, в это верят прибывшие на место полицейские. Но Эраст замечает несколько несоответствий и принимается за собственное расследование. Он выходит на масштабный заговор, в котором участвуют политические деятели разных стран.

Series rating

0.0
6.4 IMDb
"Azazel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Коллежский регистратор
Season 1 Episode 1
10 March 2002
Человек будущего
Season 1 Episode 2
10 March 2002
Руллентенбург
Season 1 Episode 3
10 March 2002
Бедная Лиза
Season 1 Episode 4
10 March 2002
