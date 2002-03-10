В 1-м сезоне сериала «Азазель» в центре событий оказывается чиновник 14-го класса Эраст Петрович Фандорин. Этот хорошо образованный, но не богатый и не влиятельный молодой человек служит письмоводителем в Сыскном отделении. Его восхищает работа сыщиков, и он мечтает официально стать одним из них. Однажды такая возможность ему подворачивается. Скромный студент накладывает на себя руки из-за долгов – во всяком случае, в это верят прибывшие на место полицейские. Но Эраст замечает несколько несоответствий и принимается за собственное расследование. Он выходит на масштабный заговор, в котором участвуют политические деятели разных стран.