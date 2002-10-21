Menu
Russian
Po tu storonu volkov season 1 watch online

Po tu storonu volkov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Po tu storonu volkov Seasons Season 1

По ту сторону волков 18+
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Po tu storonu volkov " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «По ту сторону волков» действие происходит зимой 1946 года в небольшой деревеньке Митрохино, расположенной неподалеку от Москвы. Местные жители обнаруживают возле станции и складских помещений труп милиционера. Тело участкового так изуродовано, что никому и в голову не приходит, что такое зверство мог совершить человек. Кроме того, жители Митрохино частенько поговаривают о том, что в лесу обитает оборотень. Но руководство угрозыска скептически относится к местным легендам. На место убитого сотрудника правоохранительных органов приезжает служить молодой разведчик Сергей Высик. Он должен отыскать преступника любой ценой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
"Po tu storonu volkov " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 October 2002
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 October 2002
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 October 2002
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 October 2002
TV series release schedule
