В 1-м сезоне сериала «По ту сторону волков» действие происходит зимой 1946 года в небольшой деревеньке Митрохино, расположенной неподалеку от Москвы. Местные жители обнаруживают возле станции и складских помещений труп милиционера. Тело участкового так изуродовано, что никому и в голову не приходит, что такое зверство мог совершить человек. Кроме того, жители Митрохино частенько поговаривают о том, что в лесу обитает оборотень. Но руководство угрозыска скептически относится к местным легендам. На место убитого сотрудника правоохранительных органов приезжает служить молодой разведчик Сергей Высик. Он должен отыскать преступника любой ценой.