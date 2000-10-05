Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Imperiya pod udarom 2000, season 1

Imperiya pod udarom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Imperiya pod udarom Seasons Season 1

Imperiya pod udarom 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Imperiya pod udarom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Империя под ударом» события разворачиваются в царской России на заре XX века. Вся страна отмечает новый 1901 год, следователь Павел Нестерович Путиловский также сидит за праздничным столом со своей женой и дочерью. Но в разгар праздника его вызывают на службу: воспользовавшись всеобщим весельем, кто-то похитил из городской аптеки три килограмма морфия. Это не только довольно опасное в неумелых руках вещество, но и целое состояние в денежном эквиваленте. Путиловский обещает поймать грабителей, даже не подозревая, что следы приведут его к подпольной террористической организации, воюющей с царской властью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Imperiya pod udarom" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Начало века
Season 1 Episode 1
5 October 2000
Голубой конверт
Season 1 Episode 2
12 October 2000
Двойной Нельсон
Season 1 Episode 3
19 October 2000
Авель и Каин
Season 1 Episode 4
26 October 2000
Сашка-химик
Season 1 Episode 5
2 November 2000
Великая княгиня
Season 1 Episode 6
9 November 2000
Гапон
Season 1 Episode 7
16 November 2000
Камикадзе
Season 1 Episode 8
23 November 2000
Охота на губернатора
Season 1 Episode 9
30 November 2000
Бастард
Season 1 Episode 10
7 December 2000
Хлыст
Season 1 Episode 11
14 December 2000
Великий провокатор
Season 1 Episode 12
21 December 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more