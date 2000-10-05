В 1-м сезоне сериала «Империя под ударом» события разворачиваются в царской России на заре XX века. Вся страна отмечает новый 1901 год, следователь Павел Нестерович Путиловский также сидит за праздничным столом со своей женой и дочерью. Но в разгар праздника его вызывают на службу: воспользовавшись всеобщим весельем, кто-то похитил из городской аптеки три килограмма морфия. Это не только довольно опасное в неумелых руках вещество, но и целое состояние в денежном эквиваленте. Путиловский обещает поймать грабителей, даже не подозревая, что следы приведут его к подпольной террористической организации, воюющей с царской властью.