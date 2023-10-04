В 1-м сезоне сериала «Бекхэм» главным героем этой истории становится Дэвид Бекхэм — один из самых знаменитых футболистов на планете. На протяжении карьеры он выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Дэвид работал в восточной части Лондона на обычной службе, однако всегда мечтал о великих победах и делал все, чтобы достичь успеха. Ему потребовалось немало усилий, чтобы установить баланс между своими профессиональными амбициями, личными отношениями и семьей. История известного спортсмена полна успехов и поражений.