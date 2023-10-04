Menu
Beckham 2023, season 1

Beckham
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 44 minutes
"Beckham" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бекхэм» главным героем этой истории становится Дэвид Бекхэм — один из самых знаменитых футболистов на планете. На протяжении карьеры он выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Дэвид работал в восточной части Лондона на обычной службе, однако всегда мечтал о великих победах и делал все, чтобы достичь успеха. Ему потребовалось немало усилий, чтобы установить баланс между своими профессиональными амбициями, личными отношениями и семьей. История известного спортсмена полна успехов и поражений. 

Series rating

0.0
8.1 IMDb
"Beckham" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Kick
Season 1 Episode 1
4 October 2023
Seeing Red
Season 1 Episode 2
4 October 2023
Goldenballs
Season 1 Episode 3
4 October 2023
What Makes David Run
Season 1 Episode 4
4 October 2023
TV series release schedule
