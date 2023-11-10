В 1-м сезоне сериала «Проклятье» главными героями этой истории стала семейная пара, работающая ведущими на телевидении. Сначала у них все идет хорошо, но потом в новом телевизионном проекте «Филантропия», который они ведут, начинаются неприятности. Вместе с тем у пары возникают проблемы с зачатием ребенка. В скором времени становится известно, что причиной всех этих несчастий может быть проклятие от человека, который очень хочет насолить супругам. Главным героям все тяжелее справляться со всем, что на них свалилось. Но как разрушить проклятие, если все действительно происходит из-за него?