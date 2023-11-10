Menu
Season premiere 10 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Проклятье» главными героями этой истории стала семейная пара, работающая ведущими на телевидении. Сначала у них все идет хорошо, но потом в новом телевизионном проекте «Филантропия», который они ведут, начинаются неприятности. Вместе с тем у пары возникают проблемы с зачатием ребенка. В скором времени становится известно, что причиной всех этих несчастий может быть проклятие от человека, который очень хочет насолить супругам. Главным героям все тяжелее справляться со всем, что на них свалилось. Но как разрушить проклятие, если все действительно происходит из-за него?

Land of Enchantment
Season 1 Episode 1
10 November 2023
Pressure's Looking Good So Far
Season 1 Episode 2
17 November 2023
Questa Lane
Season 1 Episode 3
24 November 2023
Under the Big Three
Season 1 Episode 4
1 December 2023
It's a Good Day
Season 1 Episode 5
8 December 2023
The Fire Burns On
Season 1 Episode 6
15 December 2023
Self-Exclusion
Season 1 Episode 7
22 December 2023
Down and Dirty
Season 1 Episode 8
29 December 2023
Young Hearts
Season 1 Episode 9
5 January 2024
Green Queen
Season 1 Episode 10
12 January 2024
