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Киноафиша Сериалы Проклятье Сезоны Сезон 1

The Curse
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятье »

В 1-м сезоне сериала «Проклятье» главными героями этой истории стала семейная пара, работающая ведущими на телевидении. Сначала у них все идет хорошо, но потом в новом телевизионном проекте «Филантропия», который они ведут, начинаются неприятности. Вместе с тем у пары возникают проблемы с зачатием ребенка. В скором времени становится известно, что причиной всех этих несчастий может быть проклятие от человека, который очень хочет насолить супругам. Главным героям все тяжелее справляться со всем, что на них свалилось. Но как разрушить проклятие, если все действительно происходит из-за него?

График выхода новых серий Проклятье 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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