В 1-м сезоне сериала «Операция «Карпаты» главными действующими лицами этой истории становятся непримиримые враги: сотрудник оперативной службы Вороновский и грабитель-рецидивист Чума. Когда погибает опытный майор Леснов, работавший под прикрытием, главным героям приходится объединить усилия, чтобы вместе попасть в бандеровское преступное подполье. Их задача – не допустить терактов против членов правительства Советского Союза, гарнизона внутренних войск и невинных граждан. Так начинается подготовка операции прорыва через Карпаты. Главных героев ждет немало испытаний на пути.