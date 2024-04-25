Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Operaciya «Karpaty» season 1 watch online

Operaciya «Karpaty» season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Operaciya «Karpaty» Seasons Season 1

Operaciya «Karpaty» 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Operaciya «Karpaty»" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Операция «Карпаты» главными действующими лицами этой истории становятся непримиримые враги: сотрудник оперативной службы Вороновский и грабитель-рецидивист Чума. Когда погибает опытный майор Леснов, работавший под прикрытием, главным героям приходится объединить усилия, чтобы вместе попасть в бандеровское преступное подполье. Их задача – не допустить терактов против членов правительства Советского Союза, гарнизона внутренних войск и невинных граждан. Так начинается подготовка операции прорыва через Карпаты. Главных героев ждет немало испытаний на пути.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
3.9 IMDb
Write review
"Operaciya «Karpaty»" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 April 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 April 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more