В 1-м сезоне сериала «Бумажный дом» брак профессора Джихана Фыртына и Айлин окружающим кажется на редкость удачным, а их дом – полной чашей. Взрослый сын Мерт и две дочери – 7-летняя Мелиса и 16-летняя Джемра – всегда радуют родителей. Оба супруга уже построили успешную карьеру в юридической сфере и теперь могут полностью посвятить себя семье. Они живут в красивом доме и стараются заботиться друг о друге. Но лишь одно происшествие превращает в руины все, что эта семья так долго строила. Супругам теперь предстоит защищать себя и позаботиться о безопасности своих детей, над которыми тоже нависла угроза.