Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kağıt Ev season 1 watch online

Kağıt Ev season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kağıt Ev Seasons Season 1

Kağıt Ev 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 20 hours 0 minute
"Kağıt Ev" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Бумажный дом» брак профессора Джихана Фыртына и Айлин окружающим кажется на редкость удачным, а их дом – полной чашей. Взрослый сын Мерт и две дочери – 7-летняя Мелиса и 16-летняя Джемра – всегда радуют родителей. Оба супруга уже построили успешную карьеру в юридической сфере и теперь могут полностью посвятить себя семье. Они живут в красивом доме и стараются заботиться друг о друге. Но лишь одно происшествие превращает в руины все, что эта семья так долго строила. Супругам теперь предстоит защищать себя и позаботиться о безопасности своих детей, над которыми тоже нависла угроза.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.7 IMDb
Write review
"Kağıt Ev" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 April 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 April 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 May 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 May 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 May 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 May 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 May 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more