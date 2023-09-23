В 1-м сезоне сериала «Дом на краю радуги» обеспеченная женщина Катерина работает в музее и живет в хорошем доме в столице. У нее богатый муж и прекрасный сын. Катя привыкла ловить на себе завистливые взгляды других женщин. Однако никто из них и предположить не может, что дома Катя сталкивается с домашним насилием. Ее супруг, бизнесмен Вадим, начал все чаще выпивать спиртное и терять контроль над собой. Катя прощала многое, пока дело не дошло до рукоприкладства. Тогда главная героиня, не думая ни секунды, схватила ребенка и сбежала к сестре Надежде в провинцию. Однако их с Никитой ждал не самый ласковый прием от родственницы. Катя пустилась в бега...