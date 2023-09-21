В 1-м сезоне сериала «Подмосковная кадриль» главными героинями истории становятся подруги из Подмосковья. Их дома находятся рядом, а между участками находится сотка неиспользованной земли. Девушки решают поспорить на этот участок. Победу одержит та, которая сможет женить на себе театрального и киноактера Дениса Максимова. И если Рита принимает участие в этом пари лишь смеху ради, то Елена подходит к вопросу очень серьезно. Она даже ухитряется съехаться с Денисом и втереться в доверие к его матери. Но как только у мужчины начинаются трудности в работе, интерес Лены быстро гаснет. А вот Рита готова помочь актеру справиться с проблемами.