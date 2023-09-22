В 1-м сезоне сериала «Бандитская песня» действие происходит в 20-е годы двадцатого столетия. В это время Корея переживает один из самых неспокойных периодов за всю свою историю. Страна оказывается оккупирована Японией. Жители Чосона пребывают в бедственном положении, они буквально остались на улице ни с чем. Будучи лишенными своих жилищ и имущества, люди изгнаны в Японию. Однако нашлись и те, кто отважился пойти в Гандо, страну, где господствует беззаконие. Там люди намерены объединить усилия, чтобы защитить свои родные края от полчища корейцев. Предстоит противостояние, где силы не равны.