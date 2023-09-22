Menu
Dojeok: kalui sori 2023, season 1

Dojeok: kalui sori 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Бандитская песня» действие происходит в 20-е годы двадцатого столетия. В это время Корея переживает один из самых неспокойных периодов за всю свою историю. Страна оказывается оккупирована Японией. Жители Чосона пребывают в бедственном положении, они буквально остались на улице ни с чем. Будучи лишенными своих жилищ и имущества, люди изгнаны в Японию. Однако нашлись и те, кто отважился пойти в Гандо, страну, где господствует беззаконие. Там люди намерены объединить усилия, чтобы защитить свои родные края от полчища корейцев. Предстоит противостояние, где силы не равны.

7.2 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 September 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 September 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
22 September 2023
