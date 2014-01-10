В 1-м сезоне сериала «Как выйти замуж за миллионера – 2» главной героиней этой истории становится модельер Полина. После конфликта с ее другом Леонидом девушке не с кем пойти на светское мероприятие, где она просто обязана появиться. На подобные приемы не принято ходить без сопровождения, а время катастрофически поджимает. Понимая, что отыскать спутника в кратчайшие сроки не удастся, Полина нанимает на эту роль молодого фотографа. Они заключают контракт, и парень отлично справляется со своими обязанностями. Ситуация выходит из-под контроля после того, как герои сближаются и юноша понимает, что влюбился в Полину.