Kak vyjti zamuzh za millionera 2 season 1 watch online

Kak vyjti zamuzh za millionera 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kak vyjti zamuzh za millionera 2 Seasons Season 1

Kak vyjti zamuzh za millionera 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kak vyjti zamuzh za millionera 2" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Как выйти замуж за миллионера – 2» главной героиней этой истории становится модельер Полина. После конфликта с ее другом Леонидом девушке не с кем пойти на светское мероприятие, где она просто обязана появиться. На подобные приемы не принято ходить без сопровождения, а время катастрофически поджимает. Понимая, что отыскать спутника в кратчайшие сроки не удастся, Полина нанимает на эту роль молодого фотографа. Они заключают контракт, и парень отлично справляется со своими обязанностями. Ситуация выходит из-под контроля после того, как герои сближаются и юноша понимает, что влюбился в Полину.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.8 IMDb
"Kak vyjti zamuzh za millionera 2" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 January 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 January 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 January 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 January 2014
