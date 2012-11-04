В 1-м сезоне сериала «Как выйти замуж за миллионера» Женя Красилова славится решительностью и твердым характером. Она всегда хотела связать свою жизнь с журналистикой, проводить серьезные расследования и как минимум перевернуть мир, раскрыв для наивных обывателей шокирующую правду жизни. Но пока она сочиняет для глянца скандальные истории о жизни «селебрити». Однажды из-под ее пера выходит материал «Как выйти замуж за миллионера», который возмущает крупного предпринимателя Леонида Раевского и его избранницу. Олигарх находит Женю и, выразив свое неудовольствие от ее работы, предлагает сделку.