Kak vyjti zamuzh za millionera season 1 watch online

Kak vyjti zamuzh za millionera season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kak vyjti zamuzh za millionera Seasons Season 1

Kak vyjti zamuzh za millionera 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kak vyjti zamuzh za millionera" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Как выйти замуж за миллионера» Женя Красилова славится решительностью и твердым характером. Она всегда хотела связать свою жизнь с журналистикой, проводить серьезные расследования и как минимум перевернуть мир, раскрыв для наивных обывателей шокирующую правду жизни. Но пока она сочиняет для глянца скандальные истории о жизни «селебрити». Однажды из-под ее пера выходит материал «Как выйти замуж за миллионера», который возмущает крупного предпринимателя Леонида Раевского и его избранницу. Олигарх находит Женю и, выразив свое неудовольствие от ее работы, предлагает сделку.

Series rating

0.0
5.7 IMDb
"Kak vyjti zamuzh za millionera" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 November 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 November 2012
