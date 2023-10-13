Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

John Carpenter's Suburban Screams 2023, season 1

John Carpenter's Suburban Screams season 1 poster
Kinoafisha TV Shows John Carpenter's Suburban Screams Seasons Season 1

John Carpenter's Suburban Screams
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute
"John Carpenter's Suburban Screams" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пригородные крики» в центре событий оказываются простые американцы из пригородов, которые пережили настоящий ужас в своей жизни. Со стороны кажется, что эти люди реализовали американскую мечту и живут поистине счастливой жизнью. У них двухэтажные дома, садики с ухоженными газонами, светлые заборы и улыбчивые дружелюбные приятели, живущие по соседству. Однако каждый из главных героев столкнулся с незримым злом, притаившимся за светлыми улицами пригорода, и заглянул ему прямо в глаза. Потерпевшие, оставшиеся в живых, нашли в себе силы рассказать о том, что им довелось пережить.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
4.7 IMDb
Write review
John Carpenter's Suburban Screams List of episodes TV series release schedule
Season 1
Kelly
Season 1 Episode 1
13 October 2023
A Killer Comes Home
Season 1 Episode 2
13 October 2023
House Next Door
Season 1 Episode 3
13 October 2023
Bunny Man
Season 1 Episode 4
13 October 2023
Cursed Neighborhood
Season 1 Episode 5
13 October 2023
Phone Stalker
Season 1 Episode 6
13 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more