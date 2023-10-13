В 1-м сезоне сериала «Пригородные крики» в центре событий оказываются простые американцы из пригородов, которые пережили настоящий ужас в своей жизни. Со стороны кажется, что эти люди реализовали американскую мечту и живут поистине счастливой жизнью. У них двухэтажные дома, садики с ухоженными газонами, светлые заборы и улыбчивые дружелюбные приятели, живущие по соседству. Однако каждый из главных героев столкнулся с незримым злом, притаившимся за светлыми улицами пригорода, и заглянул ему прямо в глаза. Потерпевшие, оставшиеся в живых, нашли в себе силы рассказать о том, что им довелось пережить.