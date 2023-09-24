Menu
Russian
Nash specnaz 2 2023, season 1

Nash specnaz 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 10 minutes
"Nash specnaz 2" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наш спецназ – 2» команда немедленного реагирования «Трефы» петербургского СОБРа состоит из лучших бойцов, которые могут решить любую поставленную перед ними задачу. После серьезной травмы Пионер отходит от службы, тренирует молодых ребят и занимается личной жизнью. У бойцов «Трефы» встреча с Фоминым вызывает противоречивую реакцию. Они признают его профессионализм. Первое же выступление команды перед начальством на полигоне – имитация освобождения военнопленных – демонстрирует повышение уровня. С другой стороны, Фомин весьма непростой человек. Новому командиру и бойцам предстоит привыкнуть друг к другу.

5 IMDb
"Nash specnaz 2" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 October 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
1 October 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 October 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
1 October 2023
