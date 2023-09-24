В 1-м сезоне сериала «Наш спецназ – 2» команда немедленного реагирования «Трефы» петербургского СОБРа состоит из лучших бойцов, которые могут решить любую поставленную перед ними задачу. После серьезной травмы Пионер отходит от службы, тренирует молодых ребят и занимается личной жизнью. У бойцов «Трефы» встреча с Фоминым вызывает противоречивую реакцию. Они признают его профессионализм. Первое же выступление команды перед начальством на полигоне – имитация освобождения военнопленных – демонстрирует повышение уровня. С другой стороны, Фомин весьма непростой человек. Новому командиру и бойцам предстоит привыкнуть друг к другу.