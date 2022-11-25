Menu
Kids in Crime season 1

Kids in Crime

Kids in Crime 18+
Сезон 1
Season premiere 25 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 48 minutes
В 1-м сезоне сериала «Лихие, смелые, дерзкие» события происходят в 2000-е. Это время свободы, вседозволенности и особой популярности запрещенных веществ среди молодежи. Главным действующим лицом этой истории стал семнадцатилетний Томми из провинциального города Сарпсборг, который получил травму во время игры в футбол и распрощался со спортивной карьерой. У тинейджера больше нет планов и целей на будущее. Жизнь юноши меняется после встречи со старым приятелем Полем. Тот знакомит Томми со своими друзьями, которые занимаются продажей наркотиков. Томми постепенно засасывает атмосфера произвола, царящая в криминальных кругах.

8 IMDb
"Kids in Crime" season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 November 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 November 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
25 November 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 December 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 December 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 December 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 December 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 December 2022
TV series release schedule
