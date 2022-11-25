В 1-м сезоне сериала «Лихие, смелые, дерзкие» события происходят в 2000-е. Это время свободы, вседозволенности и особой популярности запрещенных веществ среди молодежи. Главным действующим лицом этой истории стал семнадцатилетний Томми из провинциального города Сарпсборг, который получил травму во время игры в футбол и распрощался со спортивной карьерой. У тинейджера больше нет планов и целей на будущее. Жизнь юноши меняется после встречи со старым приятелем Полем. Тот знакомит Томми со своими друзьями, которые занимаются продажей наркотиков. Томми постепенно засасывает атмосфера произвола, царящая в криминальных кругах.