В 1-м сезоне сериала «Дядя Леша» в центре событий оказывается дядя Леша, который живет в провинции и служит дворником в детском доме. Однако никто не знает, что у главного героя есть еще одна секретная деятельность. Ночами он совершает набеги на дома обеспеченных земляков, вытаскивает оттуда все ценное и тратит на нужды воспитанников детдома. Жизнь дяди Леши меняется после того, как трем воспитанникам случайно довелось застукать его прямо на место преступления. Дядя Леша, недолго думая, принимает решение сделать ребят своими подельниками. Дети начинают относиться к дяде Леше как родному отцу, старшему товарищу и наставнику в одном лице.