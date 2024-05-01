Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dyadya Lesha season 1 watch online

Dyadya Lesha season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dyadya Lesha Seasons Season 1

Dyadya Lesha 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Dyadya Lesha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дядя Леша» в центре событий оказывается дядя Леша, который живет в провинции и служит дворником в детском доме. Однако никто не знает, что у главного героя есть еще одна секретная деятельность. Ночами он совершает набеги на дома обеспеченных земляков, вытаскивает оттуда все ценное и тратит на нужды воспитанников детдома. Жизнь дяди Леши меняется после того, как трем воспитанникам случайно довелось застукать его прямо на место преступления. Дядя Леша, недолго думая, принимает решение сделать ребят своими подельниками. Дети начинают относиться к дяде Леше как родному отцу, старшему товарищу и наставнику в одном лице.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
6.4 IMDb
Write review
"Dyadya Lesha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 May 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 May 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 May 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 May 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 May 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more