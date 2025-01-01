В 1-м сезоне сериала «Дверь во тьму» зрители станут свидетелями четырех леденящих душу историй, снятых выдающимися итальянскими хоррормейкерами. Каждый эпизод предваряется кратким вступлением продюсера и автора идеи Дарио Ардженто. Первая серия познакомит зрителей с молодой парой, которой посчастливилось снять квартиру в просторном, пусть и старинном доме. Радость от переезда сменяется ужасом, когда новоселы приходят к выводу, что живут по соседству с убийцей. Между тем полицейские расследуют таинственное убийство молодой девушки. Преступление произошло в переполненном трамвае, однако никто из пассажиров ничего не видел.