La Porta sul Buio 1973, season 1

La Porta sul Buio season 1 poster
La Porta sul Buio
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 1973
Production year 1973
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 40 minutes
"La Porta sul Buio" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дверь во тьму» зрители станут свидетелями четырех леденящих душу историй, снятых выдающимися итальянскими хоррормейкерами. Каждый эпизод предваряется кратким вступлением продюсера и автора идеи Дарио Ардженто. Первая серия познакомит зрителей с молодой парой, которой посчастливилось снять квартиру в просторном, пусть и старинном доме. Радость от переезда сменяется ужасом, когда новоселы приходят к выводу, что живут по соседству с убийцей. Между тем полицейские расследуют таинственное убийство молодой девушки. Преступление произошло в переполненном трамвае, однако никто из пассажиров ничего не видел.

"La Porta sul Buio" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Il vicino di casa
Season 1 Episode 1
4 September 1973
Il tram
Season 1 Episode 2
11 September 1973
La bambola
Season 1 Episode 3
18 September 1973
Testimone oculare
Season 1 Episode 4
25 September 1973
