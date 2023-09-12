Menu
Yabani
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 36
Runtime 90 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Дикий» главным героем истории стал молодой парень Яман Али. Ему посчастливилось родиться в могущественной турецкой семье, однако судьба сыграла с молодым человеком злую шутку. Когда мальчику было всего четыре годика, его похитили. Яман оказался на улице, где на протяжении семнадцати лет ему приходилось буквально бороться за выживание. Он научился добывать себе еду, хорошо усвоил законы улицы. При этом главный герой не терял надежды найти своих настоящих родственников, с которыми его связывают кровные узы. И накануне совершеннолетия Яману это удалось. Но наладить с ними отношения оказалось не так просто...

9.3
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 October 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
10 October 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
17 October 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
24 October 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
31 October 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
7 November 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
14 November 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
21 November 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
28 November 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
5 December 2023
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
12 December 2023
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
19 December 2023
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
26 December 2023
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
9 January 2024
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
16 January 2024
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
23 January 2024
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
30 January 2024
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
6 February 2024
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
13 February 2024
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
20 February 2024
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
27 February 2024
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
5 March 2024
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
12 March 2024
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
19 March 2024
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
26 March 2024
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
2 April 2024
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
16 April 2024
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
23 April 2024
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
4 May 2024
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
11 May 2024
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
18 May 2024
35. Bölüm
Season 1 Episode 35
25 May 2024
36. Bölüm
Season 1 Episode 36
1 June 2024
