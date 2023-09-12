В 1-м сезоне сериала «Дикий» главным героем истории стал молодой парень Яман Али. Ему посчастливилось родиться в могущественной турецкой семье, однако судьба сыграла с молодым человеком злую шутку. Когда мальчику было всего четыре годика, его похитили. Яман оказался на улице, где на протяжении семнадцати лет ему приходилось буквально бороться за выживание. Он научился добывать себе еду, хорошо усвоил законы улицы. При этом главный герой не терял надежды найти своих настоящих родственников, с которыми его связывают кровные узы. И накануне совершеннолетия Яману это удалось. Но наладить с ними отношения оказалось не так просто...