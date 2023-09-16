Menu
Russian
Prevratnosti lyubvi 2023, season 1

Prevratnosti lyubvi season 1 poster
Prevratnosti lyubvi 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Prevratnosti lyubvi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Превратности любви» еще вчера Дана была состоятельна и в работе, и в личной жизни. Ее будущее было распланировано с точностью до минуты. Но в одночасье все изменилось. Лишившись работы в финансовой организации и потеряв любимого человека, Дана принимает решение поступиться планами и отправиться в Турцию, чтобы заняться парусным спортом. Там Дана встречает Сашу. Когда-то он переехал сюда из России и открыл маленькое прибрежное кафе. Тем временем начальник школы парусного спорта Тимур делает Дане предложение. Дана его принимает. Она приглашает на свадьбу свою маму, которая считает, что ее дочь поступает опрометчиво.

"Prevratnosti lyubvi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 September 2023
TV series release schedule
