В 1-м сезоне сериала «Превратности любви» еще вчера Дана была состоятельна и в работе, и в личной жизни. Ее будущее было распланировано с точностью до минуты. Но в одночасье все изменилось. Лишившись работы в финансовой организации и потеряв любимого человека, Дана принимает решение поступиться планами и отправиться в Турцию, чтобы заняться парусным спортом. Там Дана встречает Сашу. Когда-то он переехал сюда из России и открыл маленькое прибрежное кафе. Тем временем начальник школы парусного спорта Тимур делает Дане предложение. Дана его принимает. Она приглашает на свадьбу свою маму, которая считает, что ее дочь поступает опрометчиво.