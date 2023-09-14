Menu
Princ i nishchaya 2023, season 1

Princ i nishchaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Princ i nishchaya Seasons Season 1

Princ i nishchaya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Princ i nishchaya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Принц и нищая» Света отправилась в город, где родилась, чтобы проведать отца. Видя, что он нуждается в заботе, она принимает решение остаться там. Молодая женщина устраивается в банк, руководителем которого является Антон, ее первая любовь. Герои понимают, что не забыли прежних чувств. При этом мама Антона всеми силами хочет женить сына на дочери известного предпринимателя Виктора Шмелева. Она не догадывается, что его финансовое положение сейчас нельзя назвать завидным. Шмелев хочет получить «родственную» поддержку от будущего зятя. Шмелев и мать Антона объединяются, чтобы испортить отношения Светы и Антона.

"Princ i nishchaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 September 2023
TV series release schedule
