В 1-м сезоне сериала «Принц и нищая» Света отправилась в город, где родилась, чтобы проведать отца. Видя, что он нуждается в заботе, она принимает решение остаться там. Молодая женщина устраивается в банк, руководителем которого является Антон, ее первая любовь. Герои понимают, что не забыли прежних чувств. При этом мама Антона всеми силами хочет женить сына на дочери известного предпринимателя Виктора Шмелева. Она не догадывается, что его финансовое положение сейчас нельзя назвать завидным. Шмелев хочет получить «родственную» поддержку от будущего зятя. Шмелев и мать Антона объединяются, чтобы испортить отношения Светы и Антона.