В 1-м сезоне сериала «Я и есть Джелаладдин» Чингисхан хочет захватить Китайскую империю и земли Хорезмшахов. Там правит султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, при том что его мать Тюркан-хатун имеет колоссальное влияние среди армии. Тюркан-хатун хочет управлять всеми землями могущественной державы. Наследник трона Джелаладдин, рассудительный молодой человек, знаменитый воин, которого любит его народ, избегает этих конфликтов. Он бросает все силы на противостояние с врагами Хорезма. Главный герой убежден, что Чингисхан собирается завладеть всем миром. Чтобы помешать ему, необходимо подготовить контрнаступление.