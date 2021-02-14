Menu
Mendirman Jaloliddin season 1 watch online

Mendirman Jaloliddin season 1 poster
Mendirman Jaloliddin

Mendirman Jaloliddin 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 19 hours 30 minutes
"Mendirman Jaloliddin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я и есть Джелаладдин» Чингисхан хочет захватить Китайскую империю и земли Хорезмшахов. Там правит султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, при том что его мать Тюркан-хатун имеет колоссальное влияние среди армии. Тюркан-хатун хочет управлять всеми землями могущественной державы. Наследник трона Джелаладдин, рассудительный молодой человек, знаменитый воин, которого любит его народ, избегает этих конфликтов. Он бросает все силы на противостояние с врагами Хорезма. Главный герой убежден, что Чингисхан собирается завладеть всем миром. Чтобы помешать ему, необходимо подготовить контрнаступление.

Series rating

0.0
6.5 IMDb
"Mendirman Jaloliddin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1-qism
Season 1 Episode 1
14 February 2021
2-qism
Season 1 Episode 2
21 February 2021
3-qism
Season 1 Episode 3
28 February 2021
4-qism
Season 1 Episode 4
7 March 2021
5-qism
Season 1 Episode 5
14 March 2021
6-qism
Season 1 Episode 6
21 March 2021
7-qism
Season 1 Episode 7
28 March 2021
8-qism
Season 1 Episode 8
4 April 2021
qism 9
Season 1 Episode 9
11 April 2021
qism 10
Season 1 Episode 10
18 April 2021
qism 11
Season 1 Episode 11
25 April 2021
qism 12
Season 1 Episode 12
2 May 2021
qism 13
Season 1 Episode 13
9 May 2021
