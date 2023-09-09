В 1-м сезоне сериала «Комитет спасения» Аглая Ермолаева, будучи подростком, была влюблена в своего школьного преподавателя по литературе Александра Сергеевича. Спустя много лет она встретила мужчину и выяснила, что он и его сын стали жертвами преступников. Теперь мужчины лишились недвижимости и буквально стали бездомными. Аглая решает приютить обоих у себя в квартире. Она устроила для них так называемый «комитет спасения», в который вошли несколько бывших учеников Смирнова. Аглая твердо намерена вывести аферистов на чистую воду и восстановить справедливость, однако даже не представляет, какой угрозе подвергается она сама.