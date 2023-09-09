Menu
Komitet spaseniya 2023, season 1

Komitet spaseniya season 1 poster
Komitet spaseniya 12+
Season premiere 9 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Komitet spaseniya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Комитет спасения» Аглая Ермолаева, будучи подростком, была влюблена в своего школьного преподавателя по литературе Александра Сергеевича. Спустя много лет она встретила мужчину и выяснила, что он и его сын стали жертвами преступников. Теперь мужчины лишились недвижимости и буквально стали бездомными. Аглая решает приютить обоих у себя в квартире. Она устроила для них так называемый «комитет спасения», в который вошли несколько бывших учеников Смирнова. Аглая твердо намерена вывести аферистов на чистую воду и восстановить справедливость, однако даже не представляет, какой угрозе подвергается она сама.

"Komitet spaseniya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 September 2023
TV series release schedule
