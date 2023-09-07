В 1-м сезоне сериала «Идеальное решение» Настя и Сергей счастливы в браке, однако Насте никак не удается забеременеть. Это омрачает жизнь влюбленных. После обследования они выясняют, что не смогут стать родителями из-за биологической несовместимости. После благотворительного мероприятия Настя понимает, что хотела бы усыновить мальчика из интерната. Она торопится домой, чтобы поговорить об этом с супругом, но Сергею такая мысль приходится не по душе. Противоречия вносят раздор в жизнь пары. Они изменяют друг другу и расстаются. Удастся ли супругам устроить свою жизнь вдали друг от друга или они сумеют сохранить свой брак?