Idealnoe reshenie 2023, season 1

Idealnoe reshenie 16+
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Idealnoe reshenie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Идеальное решение» Настя и Сергей счастливы в браке, однако Насте никак не удается забеременеть. Это омрачает жизнь влюбленных. После обследования они выясняют, что не смогут стать родителями из-за биологической несовместимости. После благотворительного мероприятия Настя понимает, что хотела бы усыновить мальчика из интерната. Она торопится домой, чтобы поговорить об этом с супругом, но Сергею такая мысль приходится не по душе. Противоречия вносят раздор в жизнь пары. Они изменяют друг другу и расстаются. Удастся ли супругам устроить свою жизнь вдали друг от друга или они сумеют сохранить свой брак?

"Idealnoe reshenie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 September 2023
