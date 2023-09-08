Menu
Russian
Bez prava na lyubov 2023, season 1

Bez prava na lyubov 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Bez prava na lyubov" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Без права на любовь» Катерина и Ирина в один и тот же момент попадают в роддом. Катя лишается своего ребенка, а Ира погибает при родах. Вдовец приглашает Катю помочь ему с новорожденной девочкой. Катерина постепенно привязывается к дочери Павла, которую она вскармливает, и к самому мужчине. Павел тоже расположен к симпатичной и обаятельной девушке. Тем временем Андрею, супругу Катерины, становится известно, что их малыш умер. Он узнает, что она поселилась в доме состоятельного чиновника, и планирует использовать это обстоятельство в своих целях. Вместе со своей любовницей он придумывает схему шантажа.

7.4 IMDb
"Bez prava na lyubov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 September 2023
TV series release schedule
