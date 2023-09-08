В 1-м сезоне сериала «Без права на любовь» Катерина и Ирина в один и тот же момент попадают в роддом. Катя лишается своего ребенка, а Ира погибает при родах. Вдовец приглашает Катю помочь ему с новорожденной девочкой. Катерина постепенно привязывается к дочери Павла, которую она вскармливает, и к самому мужчине. Павел тоже расположен к симпатичной и обаятельной девушке. Тем временем Андрею, супругу Катерины, становится известно, что их малыш умер. Он узнает, что она поселилась в доме состоятельного чиновника, и планирует использовать это обстоятельство в своих целях. Вместе со своей любовницей он придумывает схему шантажа.