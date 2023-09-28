Menu
Bolshoj dom season 1 watch online

Bolshoj dom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bolshoj dom Seasons Season 1

Bolshoj dom 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Bolshoj dom" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Большой дом» сотруднику КГБ Михаилу Широкову сообщили о том, что в Ленинграде объявился его давний недруг Александр Строганов, известный как Граф. В прошлом он был карателем, который собирался уничтожить Ленинград и взорвать символы революции, в частности Большой дом. Молодой Михаил Широков, тогда еще работавший НКВД, и его наставник Еремеев смогли нанести упреждающий удар и ликвидировать заговорщиков. Однако Строганов сбежал. В 1965 году Широков начал проверку всех Строгановых, которые живут в Северной столице. Подозрение пало на киномеханика Строганова.

6.9 IMDb
"Bolshoj dom" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 September 2023
TV series release schedule
