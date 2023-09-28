В 1-м сезоне сериала «Большой дом» сотруднику КГБ Михаилу Широкову сообщили о том, что в Ленинграде объявился его давний недруг Александр Строганов, известный как Граф. В прошлом он был карателем, который собирался уничтожить Ленинград и взорвать символы революции, в частности Большой дом. Молодой Михаил Широков, тогда еще работавший НКВД, и его наставник Еремеев смогли нанести упреждающий удар и ликвидировать заговорщиков. Однако Строганов сбежал. В 1965 году Широков начал проверку всех Строгановых, которые живут в Северной столице. Подозрение пало на киномеханика Строганова.