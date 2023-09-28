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Постер к 1-му сезону сериала Большой дом
Киноафиша Сериалы Большой дом Сезоны Сезон 1

Большой дом, 1 сезон

Bolshoj dom 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большой дом»

В 1-м сезоне сериала «Большой дом» сотруднику КГБ Михаилу Широкову сообщили о том, что в Ленинграде объявился его давний недруг Александр Строганов, известный как Граф. В прошлом он был карателем, который собирался уничтожить Ленинград и взорвать символы революции, в частности Большой дом. Молодой Михаил Широков, тогда еще работавший НКВД, и его наставник Еремеев смогли нанести упреждающий удар и ликвидировать заговорщиков. Однако Строганов сбежал. В 1965 году Широков начал проверку всех Строгановых, которые живут в Северной столице. Подозрение пало на киномеханика Строганова.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 28 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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