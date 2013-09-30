В 1-м сезоне сериала «Завоеватель» юный шехзаде Мехмед узнает, что его отец – султан Мурад-хан – недавно скончался в Эдирне. Власть должна по праву перейти к принцу, ведь его готовили к этому с рождения. Для своего восшествия на престол он покидает Манису и едет в столицу. Но там его поджидает засада: родной брат Мехмеда шехзаде Орхан привел в Эдирне войска Константинии, чтобы захватить престол. Мехмеда волнует не собственная судьба, а будущее государства, ведь Орхан преследует интересы вражеского правителя императора Константиноса. Под его началом страна будет разорвана на части и роздана недругам. Во имя отца Мехмед решает бороться.