В 1-м сезоне сериала «Жвачка» юная девушка Галя хочет поскорее вырваться из стен детского дома, где прошли ее детские годы, чтобы поступить на сценариста во ВГИК и исполнить свою мечту. Ее жизнь переворачивает знакомство с блогером, который выпускает в сети провокационные видеоролики. Галина добивается его расположения, и у них начинается роман. Однако эпатажному молодому человеку быстро становится скучно с воспитанницей детского дома. Его раздражает навязчивость Гали, которая прилипла к нему буквально как жвачка. Чтобы раз и навсегда избавиться от прилипчивой поклонницы, Ганс просит своих приятелей сказать девушке, что его убили...