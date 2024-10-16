Menu
Zhvachka 2024, season 1

Zhvachka 18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Zhvachka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жвачка» юная девушка Галя хочет поскорее вырваться из стен детского дома, где прошли ее детские годы, чтобы поступить на сценариста во ВГИК и исполнить свою мечту. Ее жизнь переворачивает знакомство с блогером, который выпускает в сети провокационные видеоролики. Галина добивается его расположения, и у них начинается роман. Однако эпатажному молодому человеку быстро становится скучно с воспитанницей детского дома. Его раздражает навязчивость Гали, которая прилипла к нему буквально как жвачка. Чтобы раз и навсегда избавиться от прилипчивой поклонницы, Ганс просит своих приятелей сказать девушке, что его убили...

Zhvachka List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 October 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 October 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 November 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 November 2024
