В 1-м сезоне сериала «Куда уходят дожди» немолодая русская женщина Нина по праву считает себя главой семейства. И супруг, и сын во всем ее слушаются, и быт идет своим чередом. Но все меняется, когда в жизни подросшего сыночка Александра появляется любимая женщина. Он в мановение ока влюбляется в едва знакомую красавицу и сразу же ведет ее под венец и в родительский дом. На первый взгляд, Женя – милая и скромная девушка, и Нина старается относиться к ней терпимее. Но материнское сердце подсказывает, что новоявленная невестка что-то скрывает и руководствуется тайными мотивами. Убедить в этом Сашу, конечно, не получается.