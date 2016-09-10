Menu
Kuda uhodyat dozhdi 2016, season 1

Kuda uhodyat dozhdi season 1 poster
Kuda uhodyat dozhdi 12+
Title Сезон 1
Season premiere 10 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Kuda uhodyat dozhdi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Куда уходят дожди» немолодая русская женщина Нина по праву считает себя главой семейства. И супруг, и сын во всем ее слушаются, и быт идет своим чередом. Но все меняется, когда в жизни подросшего сыночка Александра появляется любимая женщина. Он в мановение ока влюбляется в едва знакомую красавицу и сразу же ведет ее под венец и в родительский дом. На первый взгляд, Женя – милая и скромная девушка, и Нина старается относиться к ней терпимее. Но материнское сердце подсказывает, что новоявленная невестка что-то скрывает и руководствуется тайными мотивами. Убедить в этом Сашу, конечно, не получается.

"Kuda uhodyat dozhdi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 September 2016
TV series release schedule
