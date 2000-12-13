Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Granica. Tayozhnyj roman season 1 watch online

Granica. Tayozhnyj roman season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Granica. Tayozhnyj roman Seasons Season 1

Granica. Tayozhnyj roman 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2000
Production year 2000
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Granica. Tayozhnyj roman" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Граница. Таежный роман» в центре событий оказываются советские военнослужащие, которые в начале 70-х годов живут со своими семьями в небольшом дальневосточном городке. Капитан Никита Голощекин снискал славу настоящего деспота, которого коллеги уважают, но боятся. Он любит свою супругу Марину, но это чувство омрачено постоянной ревностью. Мужчина давно воспринимает жену не как отдельную личность, а как свою собственность. К тому же Никита тайно сотрудничает с китайцами, которые переправляют через границу запрещенные вещества. Неожиданно для самой себя Марина влюбляется в доброго и заботливого парня Ваню Столбова.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7 IMDb
Write review
"Granica. Tayozhnyj roman" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Предчувствие
Season 1 Episode 1
13 December 2000
Болото
Season 1 Episode 2
14 December 2000
Погоны
Season 1 Episode 3
19 December 2000
Солдаты
Season 1 Episode 4
20 December 2000
Карты
Season 1 Episode 5
21 December 2000
Гастролёр
Season 1 Episode 6
26 December 2000
Пожар
Season 1 Episode 7
27 December 2000
Бегство
Season 1 Episode 8
28 December 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more