В 1-м сезоне сериала «Граница. Таежный роман» в центре событий оказываются советские военнослужащие, которые в начале 70-х годов живут со своими семьями в небольшом дальневосточном городке. Капитан Никита Голощекин снискал славу настоящего деспота, которого коллеги уважают, но боятся. Он любит свою супругу Марину, но это чувство омрачено постоянной ревностью. Мужчина давно воспринимает жену не как отдельную личность, а как свою собственность. К тому же Никита тайно сотрудничает с китайцами, которые переправляют через границу запрещенные вещества. Неожиданно для самой себя Марина влюбляется в доброго и заботливого парня Ваню Столбова.