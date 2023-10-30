В 1 сезоне сериала «Молодёжка. 10 лет» прошло десять лет с тех пор, как на телеканале СТС вышла первая серия спортивной драмы « Молодёжка ». С тех пор актеры сериала выросли, приняли участие во многих других творческих проектах, однако не забыли сериал, который принес им первый большой успех. В этом проекте представители съемочной команды и актеры вспоминают классический состав команды «Медведи», первые шаги на поле, поцелуи, встречи с чиновниками и то, как сериал изменил их жизнь. Помимо съёмочного процесса, артисты играли свадьбы в реальной жизни, женились, становились родителями. Обо всем этом они расскажут сами.