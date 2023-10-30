Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Molodezhka. 10 let (2023), season 1

Molodezhka. 10 let season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Molodezhka. 10 let Seasons Season 1

Molodezhka. 10 let
Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 1
Runtime 60 minutes
"Molodezhka. 10 let" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Молодёжка. 10 лет» прошло десять лет с тех пор, как на телеканале СТС вышла первая серия спортивной драмы « Молодёжка ». С тех пор актеры сериала выросли, приняли участие во многих других творческих проектах, однако не забыли сериал, который принес им первый большой успех. В этом проекте представители съемочной команды и актеры вспоминают классический состав команды «Медведи», первые шаги на поле, поцелуи, встречи с чиновниками и то, как сериал изменил их жизнь. Помимо съёмочного процесса, артисты играли свадьбы в реальной жизни, женились, становились родителями. Обо всем этом они расскажут сами.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Molodezhka. 10 let" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
30 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more