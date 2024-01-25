В 1-м сезоне сериала «Иные» действие разворачивается в довоенном Ленинграде. Простая советская девушка Аня однажды становится обладательницей суперсилы, которую очень сложно контролировать. Когда она замечает, что ее младший брат Петя чуть не становится жертвой дорожно-транспортного происшествия. Главная героиня со страхом издала крик огромной силы, который без труда подбросил в небо транспорт и прохожих. Люди пострадали. Инцидент вызвал интерес у представителей органов безопасности. Также силами Ани заинтересовался загадочный иностранец, который носит механическую перчатку. Ане приходится спасаться бегством.