Inye 2024, season 1

Season premiere 25 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
В 1-м сезоне сериала «Иные» действие разворачивается в довоенном Ленинграде. Простая советская девушка Аня однажды становится обладательницей суперсилы, которую очень сложно контролировать. Когда она замечает, что ее младший брат Петя чуть не становится жертвой дорожно-транспортного происшествия. Главная героиня со страхом издала крик огромной силы, который без труда подбросил в небо транспорт и прохожих. Люди пострадали. Инцидент вызвал интерес у представителей органов безопасности. Также силами Ани заинтересовался загадочный иностранец, который носит механическую перчатку. Ане приходится спасаться бегством.

4.9 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 January 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 February 2024
