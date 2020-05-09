В 1-м сезоне сериала «Диверсант. Крым» события разворачиваются на линии обороны Севастополя в июле 1942 года. Некий советский капитан первого ранга по имени Иван Александров предает родину и сослуживцев, добровольно сдав немцам вверенный ему рубеж защиты. Сам он оказывается в плену, где идет на сотрудничество с фашистами и раскрывает им стратегическую информацию. Пока он не испортил все планы руководства, его необходимо вернуть в СССР или попросту устранить. Эту задачу поручают опытным советским диверсантам – Алексею Бобрикову и Леониду Филатову. Они предпринимают две попытки добраться до предателя, но сами оказываются в плену.