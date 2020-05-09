Menu
Diversant: Krym 2020 season 3

Diversant: Krym 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Diversant: Krym" season 3 description

В 1-м сезоне сериала «Диверсант. Крым» события разворачиваются на линии обороны Севастополя в июле 1942 года. Некий советский капитан первого ранга по имени Иван Александров предает родину и сослуживцев, добровольно сдав немцам вверенный ему рубеж защиты. Сам он оказывается в плену, где идет на сотрудничество с фашистами и раскрывает им стратегическую информацию. Пока он не испортил все планы руководства, его необходимо вернуть в СССР или попросту устранить. Эту задачу поручают опытным советским диверсантам – Алексею Бобрикову и Леониду Филатову. Они предпринимают две попытки добраться до предателя, но сами оказываются в плену.

"Diversant: Krym" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 May 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 May 2020
