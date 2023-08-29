Menu
Serdce Klavy (2023), season 1

Serdce Klavy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 15 hours 0 minute
"Serdce Klavy" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Сердце Клавы» героиней проекта становится знаменитая певица Клава Кока, которая по-прежнему верит в настоящие и искренние чувства людей друг к другу. Девушка намерена дать шанс нескольким кандидатам на ее сердце, которые будут на протяжении месяца приглашать Клаву на свидания, устраивать для нее сюрпризы и всячески пытаться покорить звезду. Соведущим шоу станет популярный блогер Роман Каграманов, который знаком с Клавой четыре года. Ведущий заявил, что певица на экране абсолютно точно такая же, как в реальной жизни. Он называет Клаву светлой, доброй и даже несколько наивной девушкой.

Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
29 August 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
5 September 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
12 September 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
19 September 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
26 September 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
3 October 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
10 October 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
17 October 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
24 October 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
31 October 2023
