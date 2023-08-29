В 1-м сезоне шоу «Сердце Клавы» героиней проекта становится знаменитая певица Клава Кока, которая по-прежнему верит в настоящие и искренние чувства людей друг к другу. Девушка намерена дать шанс нескольким кандидатам на ее сердце, которые будут на протяжении месяца приглашать Клаву на свидания, устраивать для нее сюрпризы и всячески пытаться покорить звезду. Соведущим шоу станет популярный блогер Роман Каграманов, который знаком с Клавой четыре года. Ведущий заявил, что певица на экране абсолютно точно такая же, как в реальной жизни. Он называет Клаву светлой, доброй и даже несколько наивной девушкой.