В 1-м сезоне сериала «Ник-изобретатель» в обычной школе учится настоящий юный гений – мальчик по имени Николас. Ему всего десять лет от роду, но он уже может посостязаться в робототехнике и изобретательстве с самыми видными учеными современности. Главное хобби Ника – создание собственных роботов, которые становятся для него самыми близкими друзьями. Каждую распечатанную на 3D-принтере пластиковую модельку он наделяет не только искусственным интеллектом, но и своим уникальным характером и особенностями. На данный момент у него есть уже восемь самодельных приятелей – роботы Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7.