Nik-izobretatel 2019, season 1

Nik-izobretatel season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nik-izobretatel Seasons Season 1

Nik-izobretatel 0+
Title Сезон 1
Season premiere 22 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 69
Runtime 6 hours 54 minutes
"Nik-izobretatel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ник-изобретатель» в обычной школе учится настоящий юный гений – мальчик по имени Николас. Ему всего десять лет от роду, но он уже может посостязаться в робототехнике и изобретательстве с самыми видными учеными современности. Главное хобби Ника – создание собственных роботов, которые становятся для него самыми близкими друзьями. Каждую распечатанную на 3D-принтере пластиковую модельку он наделяет не только искусственным интеллектом, но и своим уникальным характером и особенностями. На данный момент у него есть уже восемь самодельных приятелей – роботы Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7.

"Nik-izobretatel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Не сюрприз
Season 1 Episode 1
22 October 2019
Портрет лучшего друга
Season 1 Episode 2
22 October 2019
Ошибка
Season 1 Episode 3
22 October 2019
Ночной переполох
Season 1 Episode 4
22 October 2019
Большая уборка
Season 1 Episode 5
22 October 2019
День сборки
Season 1 Episode 6
22 October 2019
Кто не спрятался?
Season 1 Episode 7
22 October 2019
Любовная лихорадка
Season 1 Episode 8
22 October 2019
В здоровом теле
Season 1 Episode 9
22 October 2019
Разные-классные
Season 1 Episode 10
22 October 2019
Неведома зверушка
Season 1 Episode 11
22 October 2019
ПМП
Season 1 Episode 12
22 October 2019
Твой талант
Season 1 Episode 13
22 October 2019
Дом для Ватта
Season 1 Episode 14
22 October 2019
Испытание танцами
Season 1 Episode 15
22 October 2019
Экспресс-механик
Season 1 Episode 16
22 October 2019
Новогоднее чудо
Season 1 Episode 17
22 October 2019
Лучший подарок
Season 1 Episode 18
22 October 2019
Великий игрок
Season 1 Episode 19
22 October 2019
Пираты нашего двора
Season 1 Episode 20
22 October 2019
Кто герой?
Season 1 Episode 21
22 October 2019
Повелители лайков
Season 1 Episode 22
22 October 2019
Поезд раздора
Season 1 Episode 23
22 October 2019
Старый фотоаппарат
Season 1 Episode 24
22 October 2019
Любовометр
Season 1 Episode 25
22 October 2019
Совершенный робот
Season 1 Episode 26
22 October 2019
Белый лист
Season 1 Episode 27
22 October 2019
Номер первый
Season 1 Episode 28
22 October 2019
Громкое возвращение
Season 1 Episode 29
22 October 2019
Искатели приключений
Season 1 Episode 30
22 October 2019
Горе-садовники
Season 1 Episode 31
22 October 2019
Хаос космического масштаба
Season 1 Episode 32
22 October 2019
Динозавр приходит в гости
Season 1 Episode 33
22 October 2019
Робо-группа Ника
Season 1 Episode 34
22 October 2019
Р7 остается дома
Season 1 Episode 35
22 October 2019
Самый лучший пес
Season 1 Episode 36
22 October 2019
Ро ревнует
Season 1 Episode 37
22 October 2019
Хорошее впечатление
Season 1 Episode 38
22 October 2019
Под прикрытием
Season 1 Episode 39
22 October 2019
Мегатонн ставит рекорд
Season 1 Episode 40
22 October 2019
История шпиона
Season 1 Episode 41
22 October 2019
День девочек
Season 1 Episode 42
22 October 2019
Новый год для Аксиомы
Season 1 Episode 43
22 October 2019
Самый сильный робот
Season 1 Episode 44
22 October 2019
Вы не видели птичку?
Season 1 Episode 45
22 October 2019
Игра с гравитацией
Season 1 Episode 46
22 October 2019
Как сделать удачу?
Season 1 Episode 47
22 October 2019
Шеф-повар Ро
Season 1 Episode 48
22 October 2019
Срочно требуется дракон!
Season 1 Episode 49
22 October 2019
Чей котенок?
Season 1 Episode 50
22 October 2019
Пико спрятался
Season 1 Episode 51
22 October 2019
Кристалл силы
Season 1 Episode 52
22 October 2019
Листочек с секретом
Season 1 Episode 53
22 October 2019
Турбо-изобретатель
Season 1 Episode 54
22 October 2019
Комета Турбо
Season 1 Episode 55
22 October 2019
Няня для Ватта
Season 1 Episode 56
22 October 2019
Художник родился!
Season 1 Episode 57
22 October 2019
С днем рождения, Ник!
Season 1 Episode 58
22 October 2019
Загадка иероглифов
Season 1 Episode 59
22 October 2019
Первому геймеру приготовиться!
Season 1 Episode 60
22 October 2019
Выйти из игры!
Season 1 Episode 61
22 October 2019
День домашних животных
Season 1 Episode 62
22 October 2019
Роботы против скуки
Season 1 Episode 63
22 October 2019
Письмо Дедушке Морозу
Season 1 Episode 64
22 October 2019
Монстр-чистюля
Season 1 Episode 65
22 October 2019
Ро идет в школу
Season 1 Episode 66
22 October 2019
Великий дрессировщик
Season 1 Episode 67
22 October 2019
Спасите сюрприз!
Season 1 Episode 68
22 October 2019
Неожиданный подарок
Season 1 Episode 69
22 October 2019
