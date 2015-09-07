В 1-м сезоне сериала «Император Карлос» история берет свое начало в 1517 году, когда молодой Карлос в первый раз приезжает в Испанию. Будучи сыном Филиппа Бургундского, будущий властитель появился на свет в городе Генте. Его отец собирался заполучить кастильскую корону своей великой тещи, поэтому много времени находился в испанских владениях. Его наследник в это время пребывал в Нидерландах. Он говорил на французском языке и плохо владел другими наречиями. Когда он наконец занимает трон Испании, ему приходится овладеть кастильским и заново узнать свою страну и подданных, чтобы стать великим правителем.