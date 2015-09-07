Menu
Carlos, Rey Emperador 2015 - 2016, season 1

Carlos, Rey Emperador season 1 poster
Carlos, Rey Emperador

Carlos, Rey Emperador 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 17
Runtime 21 hours 15 minutes
"Carlos, Rey Emperador" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Император Карлос» история берет свое начало в 1517 году, когда молодой Карлос в первый раз приезжает в Испанию. Будучи сыном Филиппа Бургундского, будущий властитель появился на свет в городе Генте. Его отец собирался заполучить кастильскую корону своей великой тещи, поэтому много времени находился в испанских владениях. Его наследник в это время пребывал в Нидерландах. Он говорил на французском языке и плохо владел другими наречиями. Когда он наконец занимает трон Испании, ему приходится овладеть кастильским и заново узнать свою страну и подданных, чтобы стать великим правителем.

7.4 IMDb
"Carlos, Rey Emperador" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
El extranjero
Season 1 Episode 1
7 September 2015
La rapiña
Season 1 Episode 2
14 September 2015
O César o nada
Season 1 Episode 3
21 September 2015
El imperio a subasta
Season 1 Episode 4
28 September 2015
Un reino en llamas
Season 1 Episode 5
5 October 2015
La herejía y la guerra
Season 1 Episode 6
12 October 2015
El arduo camino hacia la victoria
Season 1 Episode 7
19 October 2015
La prisión de un Rey
Season 1 Episode 8
26 October 2015
Una larga luna de miel
Season 1 Episode 9
2 November 2015
El apestado
Season 1 Episode 10
9 November 2015
Todos debemos ser uno
Season 1 Episode 11
16 November 2015
Los demonios
Season 1 Episode 12
23 November 2015
De amor y muerte
Season 1 Episode 13
23 November 2015
Educando a Felipe
Season 1 Episode 14
11 January 2016
La sucesión
Season 1 Episode 15
18 January 2016
Deseo de ser nadie
Season 1 Episode 16
25 January 2016
Padre
Season 1 Episode 17
1 February 2016
