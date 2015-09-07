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Постер к 1-му сезону сериала Император Карлос
Киноафиша Сериалы Император Карлос Сезоны Сезон 1

Император Карлос, 1 сезон

Carlos, Rey Emperador 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 17
Продолжительность сезона 21 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Император Карлос»

В 1-м сезоне сериала «Император Карлос» история берет свое начало в 1517 году, когда молодой Карлос в первый раз приезжает в Испанию. Будучи сыном Филиппа Бургундского, будущий властитель появился на свет в городе Генте. Его отец собирался заполучить кастильскую корону своей великой тещи, поэтому много времени находился в испанских владениях. Его наследник в это время пребывал в Нидерландах. Он говорил на французском языке и плохо владел другими наречиями. Когда он наконец занимает трон Испании, ему приходится овладеть кастильским и заново узнать свою страну и подданных, чтобы стать великим правителем.

Список серий 1-го сезона сериала «Император Карлос» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Иностранец El extranjero
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2015
Добыча La rapiña
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2015
Либо Цезарь, либо ничего O César o nada
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2015
Империя выставлена на аукцион El imperio a subasta
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2015
Королевство в огне Un reino en llamas
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2015
Ересь и война La herejía y la guerra
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2015
Трудный путь к победе El arduo camino hacia la victoria
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2015
Тюрьма короля La prisión de un Rey
Сезон 1 Серия 8
26 октября 2015
Долгий медовый месяц Una larga luna de miel
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2015
Чума El apestado
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2015
Мы все должны быть одним целым Todos debemos ser uno
Сезон 1 Серия 11
16 ноября 2015
Демоны Los demonios
Сезон 1 Серия 12
23 ноября 2015
К любви и смерти De amor y muerte
Сезон 1 Серия 13
23 ноября 2015
Воспитание Фелипе Educando a Felipe
Сезон 1 Серия 14
11 января 2016
Преемственность La sucesión
Сезон 1 Серия 15
18 января 2016
Я хочу быть никем Deseo de ser nadie
Сезон 1 Серия 16
25 января 2016
Финал Padre
Сезон 1 Серия 17
1 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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