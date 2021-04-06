В 1-м сезоне сериала «Необычное такси» Одокава ведет скромную холостяцкую жизнь. Он ничего не ждет от этого мира и сам не собирается никак его менять. Его единственная любовь – старенькое такси, за рулем которого он проводит все свое время, а единственное увлечение – слушать классические театральные постановки на FM-волнах. Родных, друзей и уж тем более девушки у мужчины нет. Ему нравится завязывать беседу со случайными попутчиками, которыми оказываются очень колоритные люди: то странная медсестра Сиракава, то комедийный дуэт Homo Sapiens, то хулиган Добу. Однажды в городе исчезает девушка, и улики почему-то ведут полицию к машине Одокавы.