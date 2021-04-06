Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Odd Taxi 2021, season 1

Odd Taxi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Odd Taxi Seasons Season 1

Odd Taxi
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Odd Taxi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Необычное такси» Одокава ведет скромную холостяцкую жизнь. Он ничего не ждет от этого мира и сам не собирается никак его менять. Его единственная любовь – старенькое такси, за рулем которого он проводит все свое время, а единственное увлечение – слушать классические театральные постановки на FM-волнах. Родных, друзей и уж тем более девушки у мужчины нет. Ему нравится завязывать беседу со случайными попутчиками, которыми оказываются очень колоритные люди: то странная медсестра Сиракава, то комедийный дуэт Homo Sapiens, то хулиган Добу. Однажды в городе исчезает девушка, и улики почему-то ведут полицию к машине Одокавы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.4 IMDb
Write review
"Odd Taxi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Eccentric Driver
Season 1 Episode 1
6 April 2021
How to Spend a Long Night
Season 1 Episode 2
13 April 2021
Borrowed Plumes and the Bodyguard
Season 1 Episode 3
20 April 2021
Tanaka's Revolution
Season 1 Episode 4
27 April 2021
Don't Call Me an Idol
Season 1 Episode 5
4 May 2021
Let Me Hear You Say, "What the Hell?
Season 1 Episode 6
11 May 2021
Trick or Treat
Season 1 Episode 7
18 May 2021
Bless You
Season 1 Episode 8
25 May 2021
The Hero's Melancholy
Season 1 Episode 9
1 June 2021
We Have No Tomorrow
Season 1 Episode 10
8 June 2021
If We Could Go Back to That Day
Season 1 Episode 11
15 June 2021
Not Enough
Season 1 Episode 12
22 June 2021
Where To?
Season 1 Episode 13
29 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more