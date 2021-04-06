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Постер к 1-му сезону сериала Случайное такси
Киноафиша Сериалы Случайное такси Сезоны Сезон 1

Случайное такси, 1 сезон

Odd Taxi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Случайное такси»

В 1-м сезоне сериала «Случайное такси» Одокава ведет скромную холостяцкую жизнь. Он ничего не ждет от этого мира и сам не собирается никак его менять. Его единственная любовь – старенькое такси, за рулем которого он проводит все свое время, а единственное увлечение – слушать классические театральные постановки на FM-волнах. Родных, друзей и уж тем более девушки у мужчины нет. Ему нравится завязывать беседу со случайными попутчиками, которыми оказываются очень колоритные люди: то странная медсестра Сиракава, то комедийный дуэт Homo Sapiens, то хулиган Добу. Однажды в городе исчезает девушка, и улики почему-то ведут полицию к машине Одокавы.

Список серий 1-го сезона сериала «Случайное такси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эксцентричный водитель The Eccentric Driver
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2021
Как провести долгую ночь How to Spend a Long Night
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2021
Одолженные перья и телохранитель Borrowed Plumes and the Bodyguard
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2021
Революция Танаки Tanaka's Revolution
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2021
Не называй меня идолом Don't Call Me an Idol
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2021
Дай мне услышать, как ты скажешь: "Какого черта? Let Me Hear You Say, "What the Hell?
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2021
Кошелек или жизнь Trick or Treat
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2021
Благословление Bless You
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2021
Меланхолия героя The Hero's Melancholy
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2021
У нас нет завтрашнего дня We Have No Tomorrow
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2021
Если бы мы могли вернуться в тот день If We Could Go Back to That Day
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2021
Недостаточно Not Enough
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2021
Куда? Where To?
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2021
График выхода всех сериалов
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