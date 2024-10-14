В 1-м сезоне сериала «жЫЫЫзнь» действие происходит в первобытном мире. На мрачном берегу живет племя кровожадных хищников, которое постоянно страдает от нехватки еды. Их лидер не отличается достаточным количеством знаний и опыта. Он всеми силами пытается помочь своему племени, но часто ощущает бессилие. В это же самое время на другом солнечном берегу реки под предводительством Вождихи живет развитое племя Придурков, куда и подался один из охотников, не выдержав трудностей первобытной жизни. Там ему дают жилье и привлекательную женщину. Герой поражен такими перспективами и благами...