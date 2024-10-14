Menu
zhYYYzn 2024, season 1

zhYYYzn season 1 poster
zhYYYzn 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
"zhYYYzn" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «жЫЫЫзнь» действие происходит в первобытном мире. На мрачном берегу живет племя кровожадных хищников, которое постоянно страдает от нехватки еды. Их лидер не отличается достаточным количеством знаний и опыта. Он всеми силами пытается помочь своему племени, но часто ощущает бессилие. В это же самое время на другом солнечном берегу реки под предводительством Вождихи живет развитое племя Придурков, куда и подался один из охотников, не выдержав трудностей первобытной жизни. Там ему дают жилье и привлекательную женщину. Герой поражен такими перспективами и благами...

zhYYYzn List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 October 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 October 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 October 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 October 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 October 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 October 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 October 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 October 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 October 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 October 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 October 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 October 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 October 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 October 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 October 2024
Серия 17
Season 1 Episode 17
24 October 2024
