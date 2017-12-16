Menu
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 44 minutes
В 1-м сезоне сериала «Дело Декабристов» в середине декабря 1825 года дворяне вывели на площадь в Санкт-Петербурге войска, чтобы выразить протест против царского режима. Однако переговоры ни к чему не привели, а мятеж быстро удалось подавить. Уже вечером того же дня организаторов восстания схватили и осудили по обвинению в государственной измене. Пять представителей дворянского сословия были повешены, а их соратников ждала каторга. Своей истинной цели восставшим достичь не удалось, зато именно это историческое событие задало вектор общественно-политической жизни страны как минимум на 50 лет вперед.

6.7 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 December 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 December 2017
