В 1-м сезоне сериала «Дело Декабристов» в середине декабря 1825 года дворяне вывели на площадь в Санкт-Петербурге войска, чтобы выразить протест против царского режима. Однако переговоры ни к чему не привели, а мятеж быстро удалось подавить. Уже вечером того же дня организаторов восстания схватили и осудили по обвинению в государственной измене. Пять представителей дворянского сословия были повешены, а их соратников ждала каторга. Своей истинной цели восставшим достичь не удалось, зато именно это историческое событие задало вектор общественно-политической жизни страны как минимум на 50 лет вперед.