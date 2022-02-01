Menu
Russian
Iz Nizhnego v Rossiyu (2022), season 1

Iz Nizhnego v Rossiyu season 1 poster
Iz Nizhnego v Rossiyu

Iz Nizhnego v Rossiyu 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Iz Nizhnego v Rossiyu" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Из Нижнего в Россию» рассказывается о том, как русский театр покорил весь мир. Его становление началось в годы правления Петра I, после чего свою лепту внесли выдающиеся драматурги, подарившие миру главные шедевры, которые до сих пор с успехом ставятся на сценах всего мира. В частности, речь пойдет о Максиме Горьком и его влиянии на театр СССР, а также о Нижнем Новгороде, без которого невозможно представить современную культуру России. Авторы взяли интервью у студентов театральных вузов, восходящих звезд и уже состоявшихся артистов. Вместе они пытаются понять, почему театр продолжает сохранять актуальность даже в эпоху YouTube и Tik-Tok, когда для самовыражения не требуется тратить драгоценные годы на получение образования и изнурительные репетиции.

"Iz Nizhnego v Rossiyu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 February 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 February 2022
TV series release schedule
