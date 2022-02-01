В 1-м сезоне шоу «Из Нижнего в Россию» рассказывается о том, как русский театр покорил весь мир. Его становление началось в годы правления Петра I, после чего свою лепту внесли выдающиеся драматурги, подарившие миру главные шедевры, которые до сих пор с успехом ставятся на сценах всего мира. В частности, речь пойдет о Максиме Горьком и его влиянии на театр СССР, а также о Нижнем Новгороде, без которого невозможно представить современную культуру России. Авторы взяли интервью у студентов театральных вузов, восходящих звезд и уже состоявшихся артистов. Вместе они пытаются понять, почему театр продолжает сохранять актуальность даже в эпоху YouTube и Tik-Tok, когда для самовыражения не требуется тратить драгоценные годы на получение образования и изнурительные репетиции.