Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

EKSTRA Taksi (2023), season 1

EKSTRA Taksi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows EKSTRA Taksi Seasons Season 1

EKSTRA Taksi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"EKSTRA Taksi" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «ЭКСТРА Такси» зрители отправятся в путешествие на городском такси, за рулем которого находится крайне необычный водитель. Влад Череватый – черный маг, участвовавший в лавных мистических телепроектах России. Доказав собственную компетентность в оккультных делах, экстрасенс пробует себя в качестве простого таксиста, между делом рассказывая случайным пассажирам о них самих. Используя свой дар, Череватый выносит на поверхность их самые сокровенные тайны. Ничего не подозревающие пассажиры «ЭКСТРА Такси» запомнят эту поездку на всю оставшуюся жизнь.

TV Show rating

0.0
Rate 4 votes
7 IMDb
Write review
EKSTRA Taksi List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
25 August 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
1 September 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
8 September 2023
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
8 September 2023
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
15 September 2023
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
15 September 2023
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
22 September 2023
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
29 September 2023
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
6 October 2023
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
13 October 2023
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
20 October 2023
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
27 October 2023
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
3 November 2023
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
10 November 2023
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
17 November 2023
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
24 November 2023
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
1 December 2023
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
8 December 2023
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
15 December 2023
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
22 December 2023
Выпуск 21
Season 1 Episode 21
29 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more