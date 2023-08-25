В 1-м сезоне шоу «ЭКСТРА Такси» зрители отправятся в путешествие на городском такси, за рулем которого находится крайне необычный водитель. Влад Череватый – черный маг, участвовавший в лавных мистических телепроектах России. Доказав собственную компетентность в оккультных делах, экстрасенс пробует себя в качестве простого таксиста, между делом рассказывая случайным пассажирам о них самих. Используя свой дар, Череватый выносит на поверхность их самые сокровенные тайны. Ничего не подозревающие пассажиры «ЭКСТРА Такси» запомнят эту поездку на всю оставшуюся жизнь.