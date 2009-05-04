Menu
1941 2009, season 1

1941 season 1 poster
1941 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"1941" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «1941» в небольшую советскую деревню недалеко от границы страны приходит лето. Никто еще не знает, что через считаные дни мир, каким его все знали, перестанет существовать, а над головами жителей нависнет смертельная угроза. Вопреки приближающейся войне, люди продолжают решать свои повседневные проблемы. Сельский председатель Петр договаривается со своим приятелем Василием о свадьбе детей. Его дочь Алена давно влюблена в машиниста Гришу и рада такому союзу, но вот сам парень подобрал себе другую невесту – скромницу Дарью. Пройдет всего пара дней, и Григорий станет партизаном, а Алена – брошенной одинокой женщиной.

Series rating

0.0
6.4 IMDb
"1941" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 May 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 May 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 May 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 May 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 May 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 May 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 May 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 May 2009
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 May 2009
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 May 2009
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 May 2009
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 May 2009
TV series release schedule
