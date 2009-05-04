В 1-м сезоне сериала «1941» в небольшую советскую деревню недалеко от границы страны приходит лето. Никто еще не знает, что через считаные дни мир, каким его все знали, перестанет существовать, а над головами жителей нависнет смертельная угроза. Вопреки приближающейся войне, люди продолжают решать свои повседневные проблемы. Сельский председатель Петр договаривается со своим приятелем Василием о свадьбе детей. Его дочь Алена давно влюблена в машиниста Гришу и рада такому союзу, но вот сам парень подобрал себе другую невесту – скромницу Дарью. Пройдет всего пара дней, и Григорий станет партизаном, а Алена – брошенной одинокой женщиной.